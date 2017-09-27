شركة نفط أمريكية تُهنئ السعوديات بعد السماح لهن بقيادة السيارة

القاهرة- (مصراوي)

هنأت شركة شل الأمريكية للنفط، في المملكة العربية السعودية، السعوديات بالسماح لهم بالقيادة، عقب إصدار مرسوم ملكي يسمح لهم بذلك دون الحصول على إذن ولي أمرهم.

وقالت الشركة على حسابها بموقع تويتر: "عزيزتي السائقة، نبارك لك صدور قرار قيادة المرأة، مع الإحاطة بأن زيوت شل هيلكس أفضل زيوت لسيارتك المستقبلية".

وكانت "هيئة كبار العلماء" بالسعودية، قد قالت إن مرسوم العاهل السعودي، جاء انطلاقًا من الحرص على مصلحة الشعب ووفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية.

وكتبت في تغريدة على تويتر: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية".

وأشاد السياسيون والزعماء في العالم بقرار الملك السعودي، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته الكبرى ومستشارته إيفانكا، والذين وصفوا المرسوم الملكي بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح"، واعتبروه قرارا تاريخيا.