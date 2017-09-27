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إنقاذ أكثر من ألف مهاجر من الغرق في البحر المتوسط

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مصراوي Masrawy

إنقاذ أكثر من ألف مهاجر من الغرق في البحر المتوسط

12:47 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إنقاذ أكثر من ألف مهاجر من الغرق في البحر المتوسط

ارشيفية

روما - (د ب أ):

عقب التراجع الكبير في أعداد المهاجرين الذين يفدون إلى إيطاليا، انقذت سفن إيطالية وأوروبية أكثر من ألف مهاجر من الغرق في البحر المتوسط أمس الثلاثاء.

وكتب المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، فلافيو دي جياكومو، اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن سفنا إيطالية وأوروبية انقذت أمس الثلاثاء 1105 لاجئين من الغرق في البحر المتوسط.

وتراجع بوضوح خلال الأسابيع والأشهر الماضية عدد المهاجرين الذين يفدون إلى إيطاليا. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن 4324 مهاجرا وصلوا إلى موانئ إيطالية خلال سبتمبر الجاري حتى أول أمس الاثنين. وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا الشهر الماضي نحو 3900 مهاجر.

يذكر أن الإيطالية كثفت مساعيها لمنع وصول مهاجرين إلى أوروبا، بعدما وفد إليها في مايو الماضي نحو 23 ألف مهاجر، وفي يونيو الماضي نحو 23500 مهاجر.

وتدعم البحرية الإيطالية خفر السواحل الليبي في مراقبة المياه الإقليمية الليبية ومكافحة مهربي البشر.

وبسبب مخاوف أمنية علقت العديد من منظمات الإغاثة مهام الإنقاذ التي كانت تقوم بها قبالة السواحل الليبية.

وقال متحدث باسم منظمة "لايف لاين" الألمانية غير الحكومية، أليكس شتاير، اليوم الأربعاء إن خفر السواحل الليبي أطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإجبار سفينة تابعة للمنظمة على تسليم مهاجرين قامت بإنقاذهم.

وذكر المتحدث أن فردين من خفر السواحل صعدوا على متن السفينة لهذا الغرض، موضحا أن السفينة كانت في المياه الدولية ورفضت لذلك تسليم المهاجرين، لأن هذا يضاهي "انتهاك حقوق الإنسان".

وتحذر منظمات إغاثية وأخرى معنية بحقوق الإنسان من تعرض المهاجرين في ليبيا لأوضاع غير إنسانية وعنف واستغلال وتعذيب.

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