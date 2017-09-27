وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

شهد طريق "أبو النوم" بقرية الوسطاني بمحافظة دمياط، حادث اصطدام سيارة خاصة بأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بمدينة كفر سعد لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

وأصيب في الحادث أحمد الدمرداش، 19 عامًا، وأحمد محي، 30 عامًا، وعبد الحميد رسلان 21 عاما، وتراوحت الإصابات بين كدمات وجروح متفرقة في الجسم.

وفي واقعة أخرى، توفي إبراهيم الزناتي، متأثرًا بإصابته في حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية على طريق السعدية القبلية في مركز كفر سعد، ونُقل لتلقي العلاج بمستشفى طوارئ كفر سعد، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

تحرّر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.