5 أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا بمركز دمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، ممثلي جمعية البر والتقوى المصرية بدمياط، بحضور حسني البشبيشي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، لتقديم 5 أكشاك تصل قيمة الكشك الواحد 6 آلاف جنيه بمشتملاته .

ووجهت المحافظ، بتوزيع تلك الأكشاك على المواطنين الأكثر فقرًا بقرى مركز دمنهور، مع استخراج الوحدة المحلية التصاريح اللازمة لتلك الأكشاك وفقًا للوائح والقوانين المحددة لهذا الشأن.

وأكدت عبده، على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأكثر فقرًا.