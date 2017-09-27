نيجيريا تستعين بجامعة الإسكندرية لحل أزمة 1.3 مليون طالب
نيجيريا تستعين بجامعة الإسكندرية لحل أزمة 1.3 مليون طالب
12:57 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
زار وفد المجلس الأعلى للجامعات النيجيرية، اليوم الأربعاء، جامعة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون في مجال تبادل الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن نيجيريا في حاجة إلى جامعات أخرى تستوعب الأعداد الكبيرة التي تتخرج من المرحلة الثانوية ويصل عددهم إلى 1.8 مليون طالب.
وأشار"الكردي" إلى أن الجامعات النيجرية تستوعب نصف مليون طالب فقط، مبديًا استعداد جامعة الإسكندرية لاستقبال الطلاب النيجيريين للدراسة بجميع كليات الجامعة من خلال البرامج الخاصة باللغة الإنجليزية.
يشار إلى أن اللقاء حضره الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.
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