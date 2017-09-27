تفاصيل وفاة 3 مواطنين داخل غرفة عمليات مستشفى حكومي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور علاء علوان، مدير عام فرع التأمين الصحي للقناة وسيناء، اليوم الأربعاء، تفاصيل مصرع 3 أشخاص داخل غرفة عمليات مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد.

وأوضح "علوان" أنه في مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري توفيت حالتين بسبب حدوث تفاعل غير متوقع أثناء التخدير، وكانت حالتي الوفاة لرجل يبلغ من العمل 51 عاما يعاني من شرخ شرجي وبواسير، وسيدة تبلغ من العمر 26 عاما، في حالة ولادة وأجريت لها ولادة قيصرية.

وأضاف:"كان المولود بحالة جيدة وقتها وحررنا إخطار ولادة لاستخراج شهادة ميلاده، وعلى خلفية ما حدث فقد تم إيقاف أخصائي التخدير عن العمل لحين معرفة أسباب الوفاة كما تم إحالته إلى لجان التحقيق والتي من شأنها تحديد أسباب الوفاة ومعاقبة الطبيب، كذلك أغلقت غرفة العمليات ذلك اليوم بعد التحفظ على صندوق أمان الأمبولات الفارغة لحين الفحص".

وأكد مدير التأمين الصحي، أن غرفة عمليات التضامن قد عادت بالفعل إلى عملها يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، وأجريت بها 4 عمليات منها 3 قيصرية وحالة فتق سري وتمت بنجاح دون أي مضاعفات.

وكان الدكتور علاء علوان، قد أصدر قرارًا بإحالة طبيب تخدير وطاقم التمريض والجراحة بمستشفى التضامن التابع للتأمين الصحي إلى النيابة العامة، عقب واقعة وفاة مريضين ومولود أثناء إجراء عمليتين جراحيتين بغرفة عمليات المستشفى.