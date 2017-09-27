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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدر 14 ألف طن يوريا

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدر 14 ألف طن يوريا

12:52 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة ويصدر 14 ألف طن يوريا

هيئة ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي شهدت الأرصفة مغادرة 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء، قطار حاويات محمّل بـ 57 حاوية مكافئة، إلى جانب القطار رقم 2459 محملاً بـ 1240 طن قمح، و63 سيارة بحمولة 3335 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166273 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50633 طنًا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 14791 طن يوريا، و2000 طن ملح، و3750 طن رمل زجاجي، و108 أطنان دخان، وإعادة تصدير 4048 طن صويا.

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