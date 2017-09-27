افتتاح 3 فصول لدراسة الطاقة الشمسية بمركز دراو بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

أعلن عامر الحناوي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دراو، عن حصوله على الموافقة بافتتاح 3 فصول دراسية في التعليم الفني لدراسة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية)، حيث التقى النائب مع ممثلي منظمة اليونيسكو والاتحاد الأوروبي بحضور هشام عبدالحميد مدير إدارة التعليم المزدوج.

وتم إدراج الفصول لهذا العام الدراسي 2018/2017 بناءً على البروتوكول الموقع مع محافظ أسوان ومديرية التربية والتعليم ومؤسسة TEVT2 التابعة لمنظمة اليونيسكو على أن يتم فتح فصلين تعليميين بمدرسة بنبان الثانوية المشتركة بقوة 40 طالبا، وفصل بالمدرسة الثانوية الصناعية بالطويسة بقوة 40 طالبا.

وأضاف هشام عبد الحميد مدير إدارة التعليم المزدوج، أن شروط الالتحاق بالفصول هي: أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية هذا العام الدراسي 2016/2017، من إحدى مدارس إدارة دراو التعليمية، وأن يزيد مجموع الطالب عن 200 درجة، وأن يجتاز امتحان القدرات والمقابلة الشخصية.