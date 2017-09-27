محافظ القليوبية معنفًا التنفيذيين: غرفة العمليات بتشتغل إيه؟

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انتقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية سوء إدارة وعمل وتردي مستوى تفاعل غرفة العمليات ودعم واتخاذ القرار بالمحافظة مع المشكلات قائلًا: هي فين الغرفة دي وبتشتغل إيه؟

وأضاف "المحافظ" خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من التنفيذيين ووكلاء الوزارة، أنه سيتم إعداد خطة لإنشاء غرفة أزمات متطورة بالتنسيق مع القوات المسلحة لخدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.

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وحذر "عشماوي" المواطنين من السير على الطريق الحر الجديد (شبرا الخيمة – بنها) لكونه مازال تحت الإنشاء، ويمثل خطورة على حياتهم .