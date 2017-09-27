برلمانية تطالب وزير التموين بالتراجع عن قرار «وقف صرف الخبز خارج المحافظات»

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أعلنت النائبة سحر صدقي، عضوة مجلس النواب عن محافظة قنا، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، رفضها لقرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بشأن وقف صرف الخبز للمواطنين خارج محفظاتهم، وإلزام البقالين بسداد 50% لأسعار السلع مقدمًا.

وقالت "صدقي" إن القرار افتعل حالة غضب عارمة داخل محافظات الصعيد، وذلك لما أحدثه من فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتعجيز البقالين عن دفع أثمان تلك السلع، مشيرة إلى أن القرار يؤثر بالسلب على متطلبات واحتياجات المواطنين.

وأشارت عضوة مجلس النوب، إلى أنها تلقت العديد من الاستغاثات من جانب التجار والمواطنين على حد سواء، لأن التاجر لا يستطيع الحصول على الكميه المقررة له من السلع، والمواطن لا يستطيع أخذ التموين، وبالتالي يلجأ للسوق السوداء والتي تقوم بدورها برفع الأسعار.

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وأوضحت أنها ستعمل خلال الفترات القادمة على التواصل مع الوزير وشرح أبعاد الأمور التي أحدثها القرار على أرض الواقع، ومن ثم مطالبته بسحب القرار لدراسته من جديد.