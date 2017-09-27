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السجن 3 سنوات لمتهم في "أحداث عنف الأزهر"

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مصراوي Masrawy

السجن 3 سنوات لمتهم في "أحداث عنف الأزهر"

12:53 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث عنف الأزهر

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمة بـ"أحداث عنف الأزهر"، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربيتى وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم، بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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