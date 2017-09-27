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تأجيل محاكمة 26 متهمًا بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 7 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 26 متهمًا بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 7 أكتوبر

12:50 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014، لـ 7 أكتوبر المقبل وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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