رفض دعوى بطلان انتخابات "نادي القضاة"

كتب- طارق سمير:

قضت دائرة طلبات رجال القضاة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة.

ورفضت المحكمة خلال جلساتها المنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية، وفرز الأصوات داخل النادي.

وأصرت المحكمة على أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات داخل الجلسة، وطالبت النادي بتسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم؛ لإعادة الفرز، والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.