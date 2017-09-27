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تأجيل محاكمة "العزبي" بتهمة ممارسة مهنة دون ترخيص لجلسة 11 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة "العزبي" بتهمة ممارسة مهنة دون ترخيص لجلسة 11 أكتوبر

12:42 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

أحمد العزبي

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنح محكمة أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أحمد العزبي صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة ورئيس غرفة صناعة الدواء بتهمة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص بعد شطبه من سجلات النقابة، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات.

وكشفت التحقيقات أن أحمد العزبي وفقا لشهادة رسمية من نقابة الصيادلة قد تم شطبه من سجلات وجداول نقابة الصيادلة وفقا لأحكام نهائية باتة ولايحق له ممارسة مهنة الصيدلة منذ تاريخ 17 يناير الماضي وفقا للمادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

وطالب المدعيان بالحق المدني في القضية وهما المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء بتوقيع أقصى العقوبة على العزبي، وذكرا أنه عوضا عن جرائم مزاولة مهنة الصيدلة بلا ترخيص فإن محاكم جنح العجوزة أصدرت أحكاما نهائية وباتة تفيد قيام صيدلياته بممارسة الغش والتدليس وبيع الأدوية المهربة.

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