أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم و 10 سنوات لـ 9 متهمين في "أحداث عنف البساتين"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم و 10 سنوات لـ 9 متهمين في "أحداث عنف البساتين"

12:41 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف البساتين".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السجن 3 سنوات لمتهم في "أحداث عنف الأزهر"

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 26 متهمًا بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 7 أكتوبر

    أخبار

  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بقتل مجند لـ 7 أكتوبر

    أخبار

  • لمرافعة الدفاع.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "محمد محمود"

    أخبار

إعلان

24e51edf6f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون