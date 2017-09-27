الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم و 10 سنوات لـ 9 متهمين في "أحداث عنف البساتين"

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف البساتين".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.