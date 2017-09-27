النيابة تطلب التحريات في سقوط طالب من أعلى عقار بأكتوبر.. وصديقه: "كنا بنشرب مخدرات"

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات رجال المباحث في واقعة سقوط طالب الثانوي من أعلى سطح عقار بأكتوبر، عقب اختلال توازنه، ما أسفر عن وفاته في الحال، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتستمع الآن النيابة لأقوال أسرة الطالب وأصدقائه، للمعرفة سبب الحادث.

وقال كريم، صديق الطالب في تحقيقات النيابة، إن صديقه كان يتعاطى المواد المخدرة بصحبته؛ وأثناء ذلك دخل زميله في حالة إعياء شديدة، دون أن يشعر به؛ لكون غلبه النوم، واختل توازنه أثناء تواجده بأعلى سطح العقار، فسقط على الأرض ليلقى مصرعه.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالمتوفى، والذي أثبت أن الوفاة حدثت نتيجة إصابته بنزيف بالوجه، فضلاً عن وجود كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، حدثت نتيجة اصطدامه بالأرض بقوة، وتنتظر النيابة تحليل عينة الدماء التي أمرت بأخذها من المتوفى لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.