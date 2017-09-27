فتح تخصصات جديدة بمدارس التعليم الفني بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، موافقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم، على فتح تخصصات جديدة بالمدارس الفنية، على أن يجري تطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج على الفصول الملحقة بها.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن فتح تلك التخصصات جاء إيمانًا بتطوير التدريب المهني، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضح سويلم، أن التخصصات تضمنت مدرسة دمياط الصناعية بنات، قسم ملابس جاهزة، والمدرسة الفنية التجارية المتقدمة، قسم مساعد فني إداري، ومدرسة الزرقا الفنية التجارية، قسم سكرتارية طبية، والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، شعبة سكرتارية طبية.