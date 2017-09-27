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افتتاح عدد من المشروعات بالقليوبية خلال احتفالات أكتوبر

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مصراوي Masrawy

افتتاح عدد من المشروعات بالقليوبية خلال احتفالات أكتوبر

12:39 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

افتتاح عدد من المشروعات بالقليوبية خلال احتفالات أكتوبر

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، افتتاح عدد من المشروعات خلال احتفالات أكتوبر المقبل، منها افتتاح مستشفى التأمين الصحي بشكل نهائي، وأيضًا طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، ووكلاء الوزارات.

وأضاف المحافظ، أن هناك لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضعت بعض الملاحظات بخصوص مستشفى التأمين الصحي، وجاري تلافيها.

كما حذر المحافظ، المواطنين من صعود طريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعي لأنه ما زال تحت الإنشاء، خوفًا من تعريض حياتهم للخطر.

 

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