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سحب الأعمال من الشركة المنفذة لإنشاء بلاعات الأمطار بمدينة قليوب

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مصراوي Masrawy

سحب الأعمال من الشركة المنفذة لإنشاء بلاعات الأمطار بمدينة قليوب

12:34 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

سحب الأعمال من الشركة المنفذة لإنشاء بلاعات الأمطار بمدينة قليوب

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، سحب الأعمال من الشركة المنفذة لإنشاء بلاعات الأمطار بمدينة قليوب، وإسناد الأعمال لشركة أخرى على نفقة الشركة المتقاعسة، وذلك استعدادًا لفصل الشتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، ووكلاء الوزارات.

كما انتقد المحافظ، تواجد 20 سيارة فقط موزعة لشفط مياه الأمطار بـ 12 مدينة بالمحافظة، بسبب عدم قدرة المدن على مواجهة الأمطار وأزمات وسيول فصل الشتاء.

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