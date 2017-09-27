رفض دعوى بطلان انتخابات «نادي القضاة»

قضت دائرة طلبات رجال القضاة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد إبراهيم شقير، وعضوية المستشار محسن محمد الباز والمستشار الدكتور خيري أحمد الكباش وأمانة سر أحمد مصطفى.

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كانت المحكمة خلال جلساتها المنعقدة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، رفضت طلب نادي القضاة، تشكيل لجنة للانتقال للنادي، للاطّلاع على أوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرّت المحكمة على أن تكون عملية إعادة الفرز والاطّلاع على أوراق الانتخابات داخل الجلسة، وطالبت النادي بتسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.