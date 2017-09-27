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وصول 345 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة إلى ميناء الإسكندرية

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وصول 345 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة إلى ميناء الإسكندرية وصول 345 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة إلى ميناء الإسكندرية

التحرير

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سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث استقبل 8 سفن على متنهم 345 ألف طن غلال ومواد بترولية وشحنة ماشية حية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن "شحنات الغلال تتضمن فول صويا وقمح وذرة بإجمالي وزن 248 ألف طن قادمة من أمريكا وروسيا والبرازيل".

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وأشار "الغندور" إلى وصول 4 سفن من وقبرص وإيطاليا على متنهم 97 ألف طن فحم وغاز وزيوت بترولية، فضلًا عن وصول 1231 رأس ماشية حية على متن السفينة "عتاب" من سلوفينيا.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من و إلى الميناء بيسر وأمان، لافتًا إلى دخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة عامة من و إلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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التحرير

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