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هاري كين.. الإعصار الذي يهدد عرش رونالدو وميسي

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هاري كين.. الإعصار الذي يهدد عرش رونالدو وميسي هاري كين.. الإعصار الذي يهدد عرش رونالدو وميسي

التحرير

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لفت الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الأنظار إليه بشدة، مرة أخرى، بعد تألقه مساء أمس الثلاثاء، وإحرازه 3 أهداف «هاتريك»، في شباك فريق أبويل القبرصي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تمكن «كين» في ليلة الأمس من تحقيق عدة أرقام رائعة، حيث يعتبر أول لاعب يسجل «هاتريك»، في النسخة الحالية من دوري الأبطال، كما أنه حقق رقمًا لافتًا للغاية بوصوله للهاتريك رقم 6 خلال عام 2017، وهو الرقم الذي حققه هذا العام ثلاثي الهجوم الأبرز في العالم خلال السنوات الماضية، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ولكل منهم (2).

هاري كين

ومن الأرقام البارزة أيضًا التي حققها نجم منتخب الأسود الثلاثة بعد ثلاثية أبويل، تسجيله لـ19 هدفًا في آخر 9 مباريات خاضها مع «السبيرز» خارج أرضه، إلى جانب أنه صاحب الهاتريك الثاني في تاريخ النادي اللندني بدوري الأبطال بعد الويلزي جاريث بيل.

هاتريك «كين» في أبويل، جاء بالطريقة المثالية الكاملة حيث سجل هدفًا بقدمه اليمنى، وآخر بالقدم اليسرى، وجاء الثالث بالرأس.

هاري كين

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 وأصبح صاحب الـ24 عامًا، هو صاحب سابع هاتريك إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعد كلا من، مايكل أوين، وواين روني، وداني ويلباك، وأندي كول (2)، مايك نيويل».

وصل عدد أهداف هاري كين الملقب بـ«الإعصار» في عام 2017 حتى الآن إلى 34 هدفًا، سجلهم في 30 مباراة، بجميع البطولات التي شارك فيها مع توتنهام وهو رقم هائل يهدد الأرقام المرعبة التي انفرد بتحقيقها الداهيتين رونالدو وميسي طوال السنوات الماضية.

رقم مميز آخر حققه «كين» هذا الموسم أيضًا، هو تفوق عدد أهدافه في 2017 على كل ما سجله لاعبي 6 أندية إنجليزية هم، «ستوك سيتي، وبيرنلي، وكريستال بالاس، وسوانزي، وواتفورد، ووست بروميتش».

جميع أهداف هاري كين في الموسم الحالي..

   

يذكر أن هاري كين، تُوج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي برصيد 29 هدفًا، بينما حصل ميسي على هداف الدوري الإسباني 37 هدفًا، وسجل رونالدو 25 هدفًا.

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التحرير

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