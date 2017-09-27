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«يوفنتوس أرينا».. قلعة الرعب لليوفي في وجه المنافسين

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«يوفنتوس أرينا».. قلعة الرعب لليوفي في وجه المنافسين «يوفنتوس أرينا».. قلعة الرعب لليوفي في وجه المنافسين

التحرير

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يستقبل يوفنتوس اليوم الأربعاء، نظيره أولمبياكوس ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإذا نجح الفريق اليوناني في الخروج بأي نقاط من تلك المباراة فستكون مفاجأة مدوية نظرًا لأرقام يوفنتوس.

وترك يوفنتوس ملعبه القديم «ديلي ألبي» ليلعب مبارياته على ملعبه الجديد "يوفنتوس أرينا" منذ عام 2011، ومنذ ذلك الحين والنجاحات لا تفارق اليوفي على ملعبه.

وبالنظر إلى أرقام يوفنتوس على ملعبه في الدوري الإيطالي منذ عام 2011، خاض اليوفي 118 مباراة حقق خلالها الفوز في 100 مباراة والتعادل في 15 مواجهة ولم يتعرض للخسارة سوى في 3 مباريات فقط.

ففي الموسم الأول، لم يخسر يوفنتوس أي مباراة على ملعبه محققًا الفوز في 13 مباراة من أصل 19 مواجهة، وأتت أول خسارة له على ملعبه في الدوري الإيطالي يوم 3 نوفمبر من عام 2012 بالخسارة أمام الإنتر بنتيجة 3-1.

ومن ثم تعرض اليوفي للخسارة الثانية في الدوري على ملعبه بعدها بشهرين أمام سامبدوريا، قبل أن يلحق أودينيزي الخسارة الثالثة والأخيرة ليوفنتوس على ملعبه في المباراة الافتتاحية للدوري موسم 2015- 2016، وبعدها تعادل يوفنتوس مباراتين متتاليتين على ملعبه ومن ثم حقق 33 فوزًا متتاليًا.

وبالنظر إلى أرقام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، خاض اليوفي 24 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 مباريات وتعرض لخسارة وحيدة.

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وأتت تلك الخسارة الوحيدة في موسم 2012- 2013 الذي شهد عودة اليوفي للمشاركة من جديد في دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في ربع نهائي المسابقة.

بينما نجحت فرق شاختار وجالاطا سراي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبورسيا مونشنجلادبخ وبايرن ميونيخ وإشبيلية وليون في الخروج بنقطة التعادل.

وخاض اليوفي 4 مباريات على ملعبه في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وأتت مشاركة يوفنتوس في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف ريال مدريد وجالاطا سراي.

وفي كأس إيطاليا، لعب يوفنتوس على ملعبه 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات منها وتعادل في 3 مباريات وخسر مواجهتين.

وأتت الخسارتين أمام ميلان في عام 2012 وفيورنتينا في ذهاب نصف نهائي موسم 2014- 2015، في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح هدفين.

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التحرير

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