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ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بشبرا الخيمة

12:29 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بشبرا الخيمة

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل للاتجار في الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون، وبحوزته 5 قطع سلاح ناري و49 طلقة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت معلومات سرية وردت إلى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، مفادها قيام "ف. س. ع" عاطل، والسابق اتهامه في قضيتي (سلاح – مشاجرة) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبالتفتيش تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بندقية خرطوش ومسدس محلي الصنع و30 طلقة خرطوش و19 طلقة آلية وهاتفين محمول ومبلغ 115 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

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