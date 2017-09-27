وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعددٍ من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين.

وبدأ اللقاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحه وتقديرة لتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود، مؤكدًا أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقي للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة.

وهنأ القائد العام، رجال القوات المسلحة، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي جسدت عظمة وبراعة المقاتل المصري، وتلاحم أبناء الشعب خلف قواتة المسلحة حتى تحقيق النصر المبين.

كما قدم التهنئة لرجال القوات المسلحة على انضمام أحدث القطع البحرية في العالم للخدمة في قواتنا البحرية بما يعزز من قدراتها وإمكانياتها القتالية ويمكنها من تنفيذ كافة المهام، مؤكدًا أن إستراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية.

كما أكد القائد العام، توفير المناخ الآمن لمخططات التنمية الشاملة للدولة بكافة ربوع مصر، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في شبة جزيرة سيناء.

وأشاد القائد العام، بما حققته قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من نجاحات متتالية خلال مراحل عملية "حق الشهيد" بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن الشعب المصري يقدر تضحياتهم وبطولاتهم من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

وأدار القائد العام، حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود، حيث استمع لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكله إليهم بكفاءة تامة، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً.

كما قام القائد العام بتكريم المتميزين تقديرًا لتفانيهم في آداء مهامهم في الدفاع أمن الوطن واستقراره .

وحضر اللقاء عددً من قادة القوات المسلحة.