بالصور : تعرف على خطوات التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا

كتبت- ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وإذا كنت ممن يرغبون في التقديم لابنائهم عليك اتباع الخطوات التالية:

1- ادخل على الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg/

2- اطلع أولًا على شروط التقديم المتعلقة بالمربع السكني والسن.

3- اطبع إقرار ولي الأمر واملأه

4- ابدأ في ملء استمارة التقدم الإلكترونية: بيانات الطفل، ولي الأمر، والمدرسة المتقدم لها.

5- احرص على مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الضغط على زر "حفظ".

6- احتفظ بالرقم السري الذي ستحصل عليه لاستخدامه لمعرفة نتيجة التنسيق، وموعد التقدم بالأوراق للمدرسة المقبول بها.