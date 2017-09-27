بالصور : تعرف على خطوات التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا
بالصور : تعرف على خطوات التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا
12:30 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
وزارة التربية والتعليم
كتبت- ياسمين محمد:
فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وإذا كنت ممن يرغبون في التقديم لابنائهم عليك اتباع الخطوات التالية:
1- ادخل على الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg/
2- اطلع أولًا على شروط التقديم المتعلقة بالمربع السكني والسن.
3- اطبع إقرار ولي الأمر واملأه
4- ابدأ في ملء استمارة التقدم الإلكترونية: بيانات الطفل، ولي الأمر، والمدرسة المتقدم لها.
5- احرص على مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الضغط على زر "حفظ".
6- احتفظ بالرقم السري الذي ستحصل عليه لاستخدامه لمعرفة نتيجة التنسيق، وموعد التقدم بالأوراق للمدرسة المقبول بها.
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