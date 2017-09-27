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بالصور : تعرف على خطوات التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا

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مصراوي Masrawy

بالصور : تعرف على خطوات التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا

12:30 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

بالصور : تعرف على خطوات التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا

وزارة التربية والتعليم

 

كتبت- ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وإذا كنت ممن يرغبون في التقديم لابنائهم عليك اتباع الخطوات التالية:

 

1- ادخل على الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg/

 

2- اطلع أولًا على شروط التقديم المتعلقة بالمربع السكني والسن.

 

3- اطبع إقرار ولي الأمر واملأه

4- ابدأ في ملء استمارة التقدم الإلكترونية: بيانات الطفل، ولي الأمر، والمدرسة المتقدم لها.

5- احرص على مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الضغط على زر "حفظ".

6- احتفظ بالرقم السري الذي ستحصل عليه لاستخدامه لمعرفة نتيجة التنسيق، وموعد التقدم بالأوراق للمدرسة المقبول بها. 

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