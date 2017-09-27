دفاع راندا البحيري للمحكمة: محاميها زوّر عقد شقتها دون علمها

كتب - محمود السعيد:

دفع حسن أمين، محامي الفنانة راندا البحيري، أمام محكمة مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، ببطلان الحكم الصادر، بحبسها، لبنائه على إجراءات باطلة، وعدم إعلان المتهمين، وانتفاء الخصومة، مشيرًا لعدم إعلانها بالدعوى الجنائية.

كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وانتفاء جريمتي التزوير والعلم والاستعمال، لافتًا إلى أن المحكمة عولت على مصلحة المتهمة الأولى في الشقة في إدانتها رغم أنها لم تعلم بأمر العقد دافعا بانتفاء مسئولية المتهمة الجنائية.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، معارضة الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبد القادر، على حكم حبسهما عامًا مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وحضرت "راند البحيري" أمام المحكمة ظهر اليوم، حيث يلزم القانون المتهمة للحضور أمام القاضي في المعارضة الاستئنافية.

وطالب المدعي بالحق المدني، برفض المعارضة وتأييد حكم حبس المتهمين.

كانت محكمة جنح مستأنف عابدين، برئاسة المستشار محمد صبحي، قضت غيابيًا، بتأييد حبس الفنانة راندا البحيري، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.