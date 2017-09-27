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ترامب: سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات "خطوة ايجابية"

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مصراوي Masrawy

: سماح للنساء بقيادة السيارات "خطوة ايجابية"

12:27 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (وسط) يلوح بيده لدى و

واشنطن – (أ ف ب):

رحب الرئيس الأمريكي الثلاثاء، بقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتبارا من يونيو المقبل، معتبرا إياه "خطوة ايجابية".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس دونالد ترامب يثني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة في المملكة".

وأضاف "هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والفرص المتاحة امامهن في المملكة العربية السعودية".

وتابع "سنواصل دعم المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات مماثلة وتنفيذ رؤية السعودية 2030".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو، في قرار تاريخي سيزيل عن المملكة لقب الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء إن الملك سلمان امر بـ"تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".

وكانت الخارجية الأمريكية رحبت بالقرار التاريخي، معتبرة إياه "خطوة ايجابية جدا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحفيين في واشنطن "نحن سعيدون للغاية".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تعتبر القرار السعودي خطوة أولى على طريق تعزيز حقوق النساء في المملكة اكتفت نويرت بالقول "اليوم نحن سعيدون".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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