المخابز: ربط الخبز بمحل الإقامة يمنع التزوير وسرقة الدقيق (فيديو)

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قال عطية عيد حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن أصحاب المخابز فوجئوا بقرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، موضحا أن القرار وقع دون إبلاغ المواطنين أو المخابز.

وأضاف عطية، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra" اليوم الأربعاء: "توقيت القرار غير مناسب وتنفيذه في هذه المرحلة غير صحيح"، لافتا إلى أن هذه القرارات تصدر من وزارة التموين بشكل مفاجئ، وكان عليها إبلاغ المواطنين والتمهيد للقرار.

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وتابع: "صحيت من النوم على تليفونات واتفاجئت أن الوزير خد القرار بقصر صرف الخبز المدعم للمواطنين بمحافظات محل إقامتهم، وهو قرار مفيد جدًا لوزارة التموين لأنه سيمنع التلاعب والتزوير وسرقة الدقيق".