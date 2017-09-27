أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المخابز: ربط الخبز بمحل الإقامة يمنع التزوير وسرقة الدقيق (فيديو)

Google+ Print
المخابز: ربط الخبز بمحل الإقامة يمنع التزوير وسرقة الدقيق (فيديو) المخابز: ربط الخبز بمحل الإقامة يمنع التزوير وسرقة الدقيق (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عطية عيد حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن أصحاب المخابز فوجئوا بقرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، موضحا أن القرار وقع دون إبلاغ المواطنين أو المخابز.

وأضاف عطية، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra" اليوم الأربعاء: "توقيت القرار غير مناسب وتنفيذه في هذه المرحلة غير صحيح"، لافتا إلى أن هذه القرارات تصدر من وزارة بشكل مفاجئ، وكان عليها إبلاغ المواطنين والتمهيد للقرار.

شاهد أيضا

وتابع: "صحيت من النوم على تليفونات واتفاجئت أن الوزير خد القرار بقصر صرف الخبز المدعم للمواطنين بمحافظات محل إقامتهم، وهو قرار مفيد جدًا لوزارة التموين لأنه سيمنع التلاعب والتزوير وسرقة الدقيق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)