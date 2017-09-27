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التموين: صرف الخبز من محل الإقامة لوقف التلاعب وترشيد الاستهلاك

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التموين: صرف الخبز من محل الإقامة لوقف التلاعب وترشيد الاستهلاك التموين: صرف الخبز من محل الإقامة لوقف التلاعب وترشيد الاستهلاك

التحرير

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كشف ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة والتجارة الداخلية، تفاصيل إصدار قرار اقتصار صرف الخبز من محل الإقامة فقط، موضحا أن القرار سيصاحبه إجراءات آخرى للتسهيل على المواطنين.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء أن السبب في صدور القرار هو اكتشاف عمليات اختراق لنظام البطاقات التموينية وبيع للأرصدة وصرفها أكثر من مرة.

وتابع: "أهم الإجراءات المصاحبة للقرار هي فتح باب تحويل البطاقات التموينية للمغتربين، الذين يسكنون محافظات جديدة ولديهم بطاقات لاستخدامها في محل سكنهم الجديد، إلكترونيا"، موضحا أن القرار سيساهم في معرفة وتحديد إنتاج واستهلاك كل محافظة من الدقيق والخبز المدعم.

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يذكر أن وزارة التموين قررت قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط لمنع التلاعب فى المنظومة، على أن يحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أى مخبز داخل محافظته فقط بدلا من النظام الحالى الذى يتيح ضرف الخبر من أى محافظة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة. 

 

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التحرير

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