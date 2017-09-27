اقتصادية قناة السويس: 18 سفينة إجمالي الحركه بموانئ بورسعيد اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعي، وأن إجمالي الحركة بلغت 18 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، ومن المنتظر أيضًا دخول 3 سفن بضائع عامه، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات، بحسب بيان الموانئ.

شاهد أيضا

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.