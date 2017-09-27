تجربة طوارئ لإخلاء الورش والمخازن بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أجرت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تجربة طوارئ لإخلاء الورش والمخازن الموجودة بجوار المبنى الإداري الكائن خلف مسجد المطار، تنفيذًا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن التجربة تهدف إلى تفعيل إدارة الأزمة، وزيادة القدرة على مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة وقياس قدرة الأفراد، والمحافظة على الأرواح والممتلكات في حالة وقوع حادث فعلي، والتنسيق بين الجهات المختلفة في تحديد أدوار كل جهة، والإتفاق عليها وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة تحت إشراف كامل من خلال تدريب فرق منظمة، للسيطرة على الأوضاع الطارئة وتأمين العاملين وتحديد مسبق لنقاط التجمع.

وشارك في التجربة كل الجهات العاملة بالورش والمخازن، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، و3 سيارات مطافئ، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأمنية.

وأعلنت المصادر، أنه تم عقد لقاء بعد التجربة لكل الجهات لمناقشة التجربة وعلاج بعض السلبيات التي تم ملاحظتها.