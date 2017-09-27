حبس جزار لاتهامه في الشرع بقتل حداد بسبب "توك توك"بأبو النمرس

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار محمد الحمزاوي، اليوم الأربعاء، حبس جزار، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بإطلاق النار على حداد مما أصيب بالوجه وأماكن متفرقة في الجسم، بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، بسبب اعتراضه على ترك الأخير لدراجته النارية "توك توك" أمام ورشته.

وجهت النيابة للمتهم حيازة سلاح ناري بدون تصريح، والشروع في قتل شخص.

كشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وأطلق الجزار طلق خرطوش، من فرد محلي الصنع عيار 15مم، تسبب في إصابة الحداد بالوجه، وأماكن متفرقة في الجسم، والجزار بجرح قطعي بفروة الرأس.

تم نقل الحداد "هشام يحيى"، 27 سنة، إلى مستشفى الهرم، وتحويله إلى مستشفى قصر العيني لخطورة حالته، وأمكن ضبط الجزار "فتحي و."، 20 سنة، وبحوزته السلاح المستخدم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.