سيارة تصدم شخص حال عبوره للطريق بمطلع كوبري الدقي

كتب - محمد شعبان:

تعطلت الحركة المرورية اليوم الأربعاء، بمطلع كوبري الدقي إثر اصطدام سيارة بأحد الأشخاص حال عبوره للطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بمطلع كوبري الدقي، وظهور بعض الكثافات المرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتمكنوا من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المصاب للطريق صدمته السيارة بمطلع الكوبري، جاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.