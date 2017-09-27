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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بقتل مجند لـ 7 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بقتل مجند لـ 7 أكتوبر

12:24 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بقتل مجند لـ 7 أكتوبر

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو 2013، لجلسة 7 أكتوبر، لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر دون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013

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