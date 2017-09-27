لمرافعة الدفاع.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "محمد محمود" لـ 7 أكتوبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو 2013، لجلسة 7 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع.

يُذكر أن المتهمين الثلاثة، سحر محمد، وأحمد إسماعيل، وفريد رأفت، صدرت ضدهم أحكامًا غيابية بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، والإعدام للثالث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في يناير عام 2013.