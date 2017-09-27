وزير الإسكان: بدء تسليم 4464 وحدة بمشروع «دار مصر»

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسلم الوزارة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 4464 وحدة (186 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والذى تتولى الهيئة الهندسية تنفيذه، بينما تقوم على الفور أجهزة المدن الجديدة بالتواصل مع فروع بنك التعمير والإسكان المختلفة، لإخطار الحاجزين، وبدء إجراءات تسليم الوحدات لهم تباعا.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم حتى الآن تسليم 219 وحدة، منها 139 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، و25 وحدة سكنية بمدينة بدر، و28 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و27 وحدة بمدينة العبور.

وقال مدبولي، إن أجهزة المدن الجديدة تسلمت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولى تنفيذ المشروع، 4464 وحدة (186 عمارة)، حتى الآن، موزعة كالتالي: 528 وحدة (22 عمارة) بمدينة العبور، و696 وحدة (29 عمارة) بمدينة العاشر من رمضان، و192 وحدة (8 عمارات) بمدينة بدر، و360 وحدة (15 عمارة) بمدينة الشروق، و912 وحدة (38 عمارة) بمدينة دمياط الجديدة، و1536 وحدة (64 عمارة) بمدينة 6 أكتوبر، و240 وحدة (10 عمارات) بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أنه تم ويجري معاينة 97 عمارة بالإضافة إلى ما تم تسليمه.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تتضمن تنفيذ 31872 وحدة سكنية (1328 عمارة)، بـ8 مدن جديدة، موزعة كالآتي: 2136 وحدة (89 عمارة) بمدينة العبور، و2832 وحدة (118 عمارة) بمدينة العاشر من رمضان، و528 وحدة (22 عمارة) بمدينة بدر، و2808 وحدات (117 عمارة) بمدينة الشروق، و5712 وحدة (238 عمارة) بمدينة دمياط، و4200 وحدة (175 عمارة) بمدينة 6 أكتوبر، و13296 وحدة (554 عمارة) بمدينة القاهرة الجديدة، و360 وحدة (15 عمارة) بمدينة السادات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تأخرت في تسليم المرحلة الأولى لأصحاب الوحدات والتي كان مقررا تسليمها منذ أكثر من عام لأسباب مختلفة، وهو ما دفع الوزارة لتأجيل تحصيل الأقساط الكبيرة من أصحاب الوحدات.