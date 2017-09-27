وزير النقل يبحث مع وفد «مواني سنغافورة» التعاون في مجال النقل البحري

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بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع وفد هيئة مواني سنغافورة P S A سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات هيئة مواني سنغافورة فى مجال النقل البحرى، وإدارة المحطات المتخصصة ومحطات الحاويات، حيث تدير PSA 45 محطة حاويات حول العالم وتتداول 67.6 مليون حاوية مكافئة وحضر اللقاء مستشارو وزارة النقل للتعاون الدولي والنقل البحري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المستقبلى بين الطرفين وتطوير صناعة النقل البحرى والنقل المتعدد الوسائط فى مصر، والاستفادة من خبرة سنغافورة فى مجال صناعة النقل البحرى، وإدارة المحطات البحرية المتخصصة حول العالم والخبرة فى مجال النقل المتعدد الوسائط وربط المواني بوسائط النقل المتعدد والتدريب.

وأكد الطرفان أهمية التعاون فى وضع رؤية لتطوير المواني المصرية بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من سنغافورة فى نقل الخبرات وتقديم برامج تدريب لرفع كفاءة العمالة المصرية، على أن يكون التدريب على عدة مستويات، سواء العمالة المهنية أو مستوى الإدارة والتشغيل.

وأشار وزير النقل إلى أهمية التدريب المهني المتخصص والتدريب العملى فى أماكن التشغيل فى مجال صناعة النقل البحرى، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والمواني المصرية لتكون منطقة محورية لخدمة التجارة العالمية بشكل مميز فى منطقة شرق المتوسط، خاصة وأن فرص النمو الاقتصادى فى مصر واعدة.

وأبدى الجانب السنغافوري تطلعه إلى تطوير التعاون ونقل الخبرات إلى مصر لتكون محورا لخدمة التجارة العابرة (الترانزيت) فى شرق المتوسط، بالإضافة إلى استعدادهم لبحث كل بدائل الشراكة مع مصر فى النقل البحرى وربط المواني بالنقل المتعدد الوسائط (سكة حديد - بحرى - نهرى).