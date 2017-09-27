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تأجيل إعادة محاكمة 97 متهمًا في قضية "أحداث الثورة الثالثة" لـ3 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة 97 متهمًا في قضية "أحداث الثورة الثالثة" لـ3 أكتوبر

11:58 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 97 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، إلى جلسة 3 أكتوبر .

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ الخامسة عشر متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سَنَة، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مصرع سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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مصراوي Masrawy

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