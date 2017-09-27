كردستان ترفض تسليم مطاراتها إلى بغداد

القاهرة – (مصراوي):

رفض إقليم كردستان، الأربعاء، تسليم مطاراته إلى الحكومة العراقية، واصفة القرار بأنه "غير ملائم وغير قانوني".

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، عن وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان، مولود باومراد في مؤتمر صحفي قوله إن "مطاري أربيل والسليمانية ملك لكردستان والعمل فيهما يستمر".

وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي قد طلب من حكومة كردستان العراق تسليم السيطرة على مطاري أربيل والسليمانية وإلا فإنه سيأمر بوقف كل الرحلات الجوية الدولية المباشرة من وإلى كردستان العراق ابتداء من الساعة الثالثة مساء الجمعة .

وقالت هيئة الطيران المدني العراقية إنها أبلغت شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة.

وقال الوزير الكردستاني إن "قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين".

وتابع أن "سلطة الطيران المدني في العراق تشرف على المطارات وبضمنها مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، وكلا المطارين ملتزمان بقرارات وتعليمات سلطة الطيران التي لها ممثلين فيهما على غرار المطارات الأخرى في العراق"، مؤكداً أن "هذا القرار سيؤثر على سمعة سلطة الطيران المدني".

من جانبها، قالت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق إن "قرار بغداد بتعليق الرحلات الجوية غير قانوني"، مشيرة إلى أن "سلطة الطيران المدني في العراق لا تقوم بأعمالها بالشكل اللازم".