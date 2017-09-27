7 مشاهير علقوا على قيادة المرأة السعودية للسيارات.. هكذا سخر «القصبي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد القرار التاريخي الذي أصدره ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز"، أمس الثلاثاء، والذي سمح بقيادة المرأة السعودية للسيارات، تصدر الحدث مواقع السوشيال ميديا، وخرج عدد من المشاهير للتغريد فرحًا بهذا القرار. ونستعرض فيما يلي عددًا من المشاهير الذين علّقوا على قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارات..

1- لطيفة

عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، غرّدت المطربة التونسية "لطيفة": "اليوم قرار تاريخي من سمو الملك سلمان، حفظه الله، للسماح للمرأة بقيادة السيارة، ألف مبروك لأخواتي السعوديات".

2- ناصر القصبي

الفنان السعودي "ناصر القصبي" عبر عن تأييده لهذا القرار عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، حيث قال: "الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنة كاملة"، وأضاف مازحًا: "عزيزتي.. تعديل: نقابك سبب انقلابك".

3- عمرو أديب

الإعلامي "عمرو أديب" أبدى تأييده لهذا القرار، وغرّد عبر "تويتر": "السماح للسيدات بقيادة السيارات في السعودية قرار تاريخي دليل على تغيير قوي داخل المجتمع".





شاهد أيضا

4- ديانا حداد

كانت المطربة اللبنانية "ديانا حداد" ضمن مؤيدي قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "مبروك قيادة المرأة للسيارة في السعودية".

5- سيرين عبد النور

"قرار حكيم من ملك حكيم"، هكذا وصفت الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" القرار، وتابعت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ألف مبروك للمرأة السعودية".

6- نيشان

حرص الإعلامي "نيشان" على تهنئة المرأة السعودية بهذا القرار، وقال عبر "تويتر": "هنيئًا للمرأة السعوديّة.. قرار القيادة من القيادة الحكيمة".

7- رشا مهدي

هنأت الفنانة "رشا مهدي" المرأة السعودية، وغرّدت عبر "تويتر": "ألف مبروك للمرأة السعودية بشكل خاص والشعب السعودي بشكل عام.. أخيرا".