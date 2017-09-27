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عباءة «الصاوي» وجرأة «غادة».. 6 لقطات أثارت الجدل من مؤتمر فيلم «كارما»

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التحرير

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عدد من المشاهير ونجوم الفن حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل فيلم "كارما"، إخراج خالد يوسف، وبطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعمرو سعد وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" عددا من أبرز اللقطات المثيرة بالمؤتمر..

1- غادة عبد الرازق
انتقاد واسع طال الفنانة غادة عبد الرازق بسبب إطلالتها في المؤتمر، حيث ارتدت ملابس مكشوفة عرضتها لكثير من الهجوم بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2- خالد الصاوي
لفت الفنان "خالد الصاوي" الأنظار إليه بحضور المؤتمر بـ"عباءة" بنية اللون، ونظارة شمسية، وعن سبب ذلك أوضح "الصاوي" في المؤتمر أن تلك الملابس تخص الشخصية التي يجسدها في "كارما".

3- التبرع بالأجر
فجر المخرج "خالد يوسف" مفاجأة في المؤتمر، بإعلانه أن بعض الفنانين المشاركين في الفيلم تنازلوا عن نصف أجورهم للمشاركة في العمل الذي يمثل أول عودة فنية له بعد انقطاع مدته 7 سنوات، كما أعلن أنه سيعتزل السياسة خلال الفترة القادمة دون الكشف عن أي تفاصيل.

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4- ابنة عمرو سعد
يشارك الفنان "عمرو سعد" في الفيلم بصحبة ابنته "كارما"، والتي أوضح المخرج "خالد يوسف" في المؤتمر، أنه اختار اسم الفيلم نسبة لها.

5- زينة
أثارت الفنانة "زينة" الجدل في المؤتمر، بإطلالتها الجذابة وتغيير لون شعرها، مما جعلها تبدو بمظهر أنيق.

6- وفاء عامر
حرصت الفنانة "وفاء عامر" على حضور المؤتمر، وتألقت بفستان وردي اللون أظهر نحافتها ورشاقتها، وحظيت صورها بإعجاب الكثيرين.

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التحرير

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