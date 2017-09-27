أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

امتلكت كازينو شهير وانفجر شريانها حزنًا على ابنها.. ما لا تعرفه عن شريفة فاضل

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

"لست أم كلثوم حتى يتم عمل مسلسل درامى عن قصة حياتى، فلا يوجد فى حياتى ما يستحق أن يقدم على الشاشات"، هكذا صرحت المطربة شريفة فاضل في حوار صحفي سابق لجريدة "روزاليوسف"، ربما تواضعا منها، أو حفاظا على أسرار حياتها التي تشوبها الأحداث الدرامية "الغامضة" في بعض الأحيان، والحقيقة أن تلك الأحداث تمثل نواة لنسيج درامي، بداية من نشأتها في كنف أسرة ثرية، ومرورا بغنائها للملك فاروق، وحتى الرئيس الراحل أنور السادات، إلى جانب فقدها ابنيها، وصولا إلى امتلاكها أحد أشهر كازينوهات ، وهو -كما يطلقون عليه- "كباريه الليل" في شارع الهرم، الذي غنى فيه كبار مطربي مصر والوطن العربي.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" محطات في حياة المطربة الكبيرة شريفة فاضل..

_640x_4419fb4105e199352b38b0826096b6cbba2d74ad6daeba427ae7856c7c988b7f

تأشيرة الملك

في 27 سبتمبر من عام 1938، ولدت "فوقية أحمد الندا"، وهو الاسم الحقيقي لها، في كنف أسرة متوسطة الحال، انفصل فيها الأبوان، وانتقلت "فوقية" مع إخوتها للعيش في منزل زوج والدتها "إبراهيم الفلكي"، أحد أشهر أثرياء مصر في تلك الفترة، والذي كانت تجمعه علاقة بالملك فاروق الأول.

_640x_a0262f919f33b2bd4ac64a9b6eab023556f02932f910ee951790b29ee993c1f4

وأثناء زيارة الملك له في إحدى المرات، استمع إلى غناء "فوقية"، وأعجب بصوتها، وكان ذلك بمثابة تأشيرة "على بياض" لدخول عالم الشهرة والأضواء من أوسع أبوابه، فسرعان ما طلبها رجل أعمال يدعى "السيد ياسين"، للمشاركة في فيلم "الأب"، الذي عرض عام 1947، بطولة زكي رستم، ودولت أبيض، وفيه جسدت "فوقية" دور طفلة عمياء تغني مع أخيها.

_640x_2c31b917a89880da7ad4a79387baf084f09bf6cb6da226d03d5089e589513bc1

وفي سن الرابعة عشرة شاركت مرة أخرى في فيلم "أولادي"، عام 1951، ومن بعده "وداعا يا غرامي"، مع فاتن حمامة وعماد حمدي، ثم قررت الالتحاق بمعهد التمثيل "كمستمعة" لصغر سنها، وبعده دخلت الإذاعة المصرية، ليتحول اسمها إلى "شريفة فاضل" بدلا من "فوقية أحمد" باقتراح من الكاتب والشاعر صالح جودت.

مسيرتها الفنية 

ما يقرب من 13 فيلما، شاركت فيها المطربة شريفة فاضل، لكن على مستوى الغناء قدمت "فاضل" مجموعة من أروع الأغنيات التي أثرت الطرب المصري مثل: "لما راح الصبر مني، حارة السقاقيين، معقولة حلاوتك دي، مبروك عليكي، طالعة السلالم، يا عشاق النبي، مبروك عليك يا معجباني"، وحققت الأخيرة شهرة واسعة، كما غنتها في فرح "هدى" ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

قدمت أيضا أغنية للرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان "أسمر يا سمارة يا ابو دم خفيف"، مؤكدة في حوار لها مع صحيفة "الأهرام"، أن السادات كان يطلبها بالاسم في كل الحفلات التي كان يحضرها سواء داخل مصر أو خارجها.

شاهد أيضا
قصص الخادمات مع الفنانات.. إحداهن «ولعت» في الشقة وأخرى سرقت 800 ألف جنيهقصص الخادمات مع الفنانات.. إحداهن «ولعت» في الشقة وأخرى سرقت 800 ألف جنيه آخرهن « إيمان العاصي» وممثلة مغربية.. فنانات أثرن الجدل حول «طارق صبري»آخرهن « إيمان العاصي» وممثلة مغربية.. فنانات أثرن الجدل حول «طارق صبري» «يوم للستات» محطة في مسيرة فنانات انتصرن لقضايا المرأة«يوم للستات» محطة في مسيرة فنانات انتصرن لقضايا المرأة أبرزهن نشوى مصطفى ومنى عبد الغني.. فنانات فاجأن الجمهور بزفاف أبنائهنأبرزهن نشوى مصطفى ومنى عبد الغني.. فنانات فاجأن الجمهور بزفاف أبنائهن فاقد الشيء قد يعطيه.. 7 فنانات «أمهات» على الشاشة فقطفاقد الشيء قد يعطيه.. 7 فنانات «أمهات» على الشاشة فقط أبرزهن منة وعبير.. فنانات يفضلن «العنوسة»أبرزهن منة وعبير.. فنانات يفضلن «العنوسة» فنانات تطاولن على الذات الإلهية: «نانسي عجرم سخرت من الله على الهواء»فنانات تطاولن على الذات الإلهية: «نانسي عجرم سخرت من الله على الهواء»

حياتها الأسرية

تزوجت للمرة الأولى من الفنان والمخرج السيد بدير، وأنجبت ولدين، هما "سيد"، الضابط بالقوات المسلحة، والذي استشهد في حرب أكتوبر 1973، والثاني "سعيد"، وكان عالما متخصصا في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وقُتل بالإسكندرية في ملابسات غير معروفة عام 1989.

وبعد انفصالها عن السيد بدير، بسبب غيرته، خاصة عندما طلب منها الاعتزال، تزوجت باللواء علي زكي، وظلت معه حتى اعتزالها في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ، بسبب تجاهل المسؤولين لها في حفلات الإذاعة والتليفزيون. 

أم البطل

"أنا أم بطل"، تعد من أشهر الأغنيات الوطنية التي قُدمت على الإطلاق، وربما يكمن سر نجاحها في أن "شريفة" قدمتها بعد تجربة عايشتها، وهي استشهاد ابنها الضابط "سيد" في حرب أكتوبر 73.

شريفة-فاضل

وعن كواليس عمل الأغنية، قالت "شريفة" في حوار صحفي سابق: "سيطر علىّ الحزن بعد استشهاد ابنى، وبعد ٣ أشهر طلبت من صديقتى، الشاعرة نبيلة قنديل، أن تكتب أغنية عن أم بطل، لأن كل الأغنيات كانت تغنى للمقاتلين"، وتابعت: "دخلت نبيلة غرفة ابنى الشهيد، لعدة دقائق، ثم خرجت وفى يدها ورقة بكلمات الأغنية، التى هزتنى بشدة، وشعرت أنها تعبر عنى بالفعل"، وأردفت: "إن زوجها، الملحن على إسماعيل، كان حاضرا معنا، فأخذ الكلمات وتوجه لمنزله، وعاد اليوم التالى بلحن شديد الإتقان، لم أطلب تعديل جملة موسيقية، وفى اليوم الثالث كنت بماسبيرو لتسجيلها".

لم تكن عملية تسجيل الأغنية بالسهولة التي ظنتها "شريفة"، فما إن دخلت استوديو الإذاعة لتسجيلها حتى سقطت من شدة التأثر، وتكرر هذا الموقف عدة مرات، إلى أن تمكنت من تسجيلها في عدة ساعات، وتابعت في حوارها الصحفي: "ومع كل غناء لأم البطل، كنت أغرق فى نوبة بكاء شديدة، لذلك كنت أفضل أن أختتم الحفل بها، حتى أستطيع إكمالها، وفى إحدى الحفلات، من شدة التأثر ومحاولتى التماسك، انفجر شريان فى يدى. واضطررت إلى اعتزال الغناء لفترة".

_640x_494b9a622f33db529d81e66b0fa32c80fe6bdf367b280e956408b04205cee8e9

كازينو

لا يعرف الكثيرون أن المطربة "شريفة فاضل" امتلكت كازينو شهير بالهرم، ولكن حين أصيب زوجها اللواء علي زكي بالشلل، قامت ببيعه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "