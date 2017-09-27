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بدء تشغيل ثلاث وحدات مناظير جديدة بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

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مصراوي Masrawy

بدء تشغيل ثلاث وحدات مناظير جديدة بمعهد جنوب للأورام بجامعة أسيوط

12:06 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

بدء تشغيل ثلاث وحدات مناظير جديدة بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

الدكتور مصطفى الشرقاوي

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن بدء تشغيل ثلاث وحدات مناظير جديدة بالمعهد، وذلك لرفع مستوى الخدمة الطبية وتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من المرضى المتوافدين على المعهد من شتى محافظات الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى الشرقاوي، أن عملية إحلال وتجديد وحدات المناظير بالمعهد تأتي ضمن المرحلة الثالثة لتطوير المعهد، لا سيما بعد تهالك وحدات المناظير الموجودة، مضيفًا أن الوحدات الجديدة تضمنت وحدة مناظير جراحية بقيمة تبلغ 2 مليون وستمائة ألف جنيه مصري، ووحدة المناظير التشخيصية وتبلغ تكلفتها نحو مليون ونصف المليون جنيه مصري، وكذلك وحدة مناظير المسالك البولية بقيمة 150 ألف جنيه مصري، مؤكدًا على أهمية النتائج المتوقعة من تشغيل أجهزة المناظير الجديدة وأثر ذلك في تحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة، وكذلك في نتائج التشخيص المبكر والعلاج الفعّال لمرضى السرطان بالمعهد.

وفي السياق، ناشد الشرقاوي جميع مؤسسات المجتمع المدني والقادرين من أبناء المجتمع المصري بضرورة المساهمة في استكمال تقديم الدعم المادي والعيني لمرضى السرطان بالمعهد، من أجل سرعة الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة من تطوير المعهد.

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