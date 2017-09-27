بالصور.. محافظ بورسعيد: هدفنا عودة الطلاب للمدرسة بعيدًا عن الدروس الخصوصية

بورسعيد - طارق الرفاعي:



قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري الحضور والعودة للمدارس والاعتماد على النفس، بعيدًا عن الدروس الخصوصية التي تهز الثقة في نفوس التلاميذ.



وأضاف "الغضبان"، خلال جولته بمدرسة الشهيد عمرو السقا بمدينة بور فؤاد الإعدادية، أن طريق النجاح يبدأ بالالتزام، وأن الهدف الرئيسي لنا جميعًا هو عودة الطلاب إلى المدرسة، إيمانًا بأن بناء الشخصية المصرية يبدأ من خلالها.



وأكد المحافظ، أن المعلم لا يدّخر أي جهد في الارتقاء بفكر الطالب وتكرار الشرح، فهو يقدم رسالة لأبنائه الطلاب، وأنه أحد الأسباب الرئيسية في نجاح المحافظة في تطبيق التجربة الرائدة التي أقدمت عليها العام الماضي، والتي أتت بثمارها من خلال ارتفاع معدلات النجاح.