جامعة المنيا: تسكين المدن الجامعية بدءًا من الخميس المقبل

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن مجلس جامعة المنيا، عن بدء التسكين بالمدن الجامعية للجامعة، ابتداءً من الخميس المقبل، وإنهاء إجراءات أوراق الطلاب لتسكين الطلاب القدامى بجميع الكليات حتى الاثنين الثاني من أكتوبر، فيما عدا العطلات الرسمية.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، أنه تقرر بدء تسكين الطلاب المستجدين من الثلاثاء الثالث من أكتوبر حتى السابع من نفس الشهر، وبالنسبة لطلاب المتخلفين عن موعد التسكين سيجري تسكينهم ابتداءً من يوم الأحد الثامن من أكتوبر حتى الخميس الثالث عشر من نفس الشهر، وتستثنى الحالات المرضية وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك طبقًا لشروط الإقامة المعلنة.