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ضبط كيلو وربع "هيروين" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط كيلو وربع "هيروين" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية (صور)

11:57 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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بالصور.. محافظ بورسعيد: هدفنا عودة الطلاب للمدرسة بعيدًا عن الدروس الخصوصية

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بالصور.. محافظ بورسعيد: هدفنا عودة الطلاب للمدرسة بعيدًا عن الدروس

الشرقية – فاطمة الديب:

شن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية بدائرة مركز بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري، و42 طلقة مُختلفة الأعيرة، و10 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، و1250 جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، و505 جرامات "حشيش"، و470 قرصا مُخدرًا، واثنين هاربين من أحكام جنائية في قضايا "قتل وسرقة"، بالإضافة إلى مُجندين اثنين هاربين من الخدمة العسكرية.

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