محافظ الأقصر يقرر تشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة

الأقصر - محمد محروس:

أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة بالمحافظة، والذي يختص المجلس بتحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة والطلاب ذوي الإعاقة واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم، وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشأن تقديم ودعم تمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة.

كما يختص المجلس بدراسة مدى إمكانية إنشاء مدارس أو فصول للتربية الخاصة أو دمج بعض فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام مع إرسال الاقتراحات للوزارة، واقتراح القواعد المناسبة لتشجيع العناصر المتميزة بالمحافظة من المعلمين والأخصائيين والفنيين للعمل بمدارس وفصول التربية الخاصة وكيفية تدبير الإعدادات اللازمة وفقًا لتوجيهات الإدارة العامة للتربية الخاصة.

ويقوم المجلس الاستشاري للتربية الخاصة بتذليل الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور من أجل الحصول على خبرات متكاملة وفعالة يتوفر فيها عنصر الاستمرار إلى جانب القيام بالمتابعة اللازمة في شأن تربية الطلاب ذوي الإعاقة وتعليمهم في مواقعهم العملية الجديدة.