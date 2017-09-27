المؤبد لـ 8 من عناصر الإخوان لتحريضهم على العنف بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، 8 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة أبو حماد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 3 آخرين؛ متهمين جميعًا في القضية رقم 10130 جنايات أبو حماد لسنة 2016، بالتحريض على العنف بدائرة مركز أبو حماد.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد، تمكنت من ضبط 18 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة أبوحماد؛ متهمين بالتحريض على العنف وترويج منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، فضلًا عن حيازة مواد مُشتعلة للقيام بأعمال تخربيبة بالمدينة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم جميعًا إلى محكمة دائرة الإرهاب.