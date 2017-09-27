إصابة عاطل بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب عاطل بجرح نافذ بالصدر، في مشاجرة بسبب خلافات عائلية، ومشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تحرّر محضر بالواقعة.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغًا من مستشفى النيل للتأمين الصحي، بوصول المدعو "رضا س ع" 29 سنة، عاطل، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وجرى تحويله لمستشفى القصر العيني بالقاهرة للعلاج.

بالانتقال وسؤال شقيقه المدعو "أيمن ع س"44 سنة، نقاش، اتهم كلاً من: "سيد م م" 41 سنهة صاحب محل، وزوجة المشكو في حقه الأول المدعوة "سيدة. م. ع" 37 سنة، ربة منزل، ونجل المشكو في حقه المدعو "مجدي. س. م. م" (هارب)، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين شقيقه والمتهمين، تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك لامتناعهم إعطاء شقيقه أسطوانة غاز على سبيل الإعارة من المحل، ملك المشكو في حقهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الأول والثانية، وبمواجهتهما أيدا ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18612 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2017م.